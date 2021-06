Numărul de călători care circulă zilnic pe linia ferată Otopeni-Gara de Nord a crescut la 600 (ministrul Transporturilor) Numarul de calatori care circula zilnic cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord a crescut la 600, de la 200 in urma cu doua luni, in conditiile in care traficul la Otopeni este de 10.000 de pasageri zilnic, a aratat luni seara ministrul Transporturilor, Catalin Drula.



"Trenul spre aeroport are o frecventa de 40 de minute, costa 4 lei si face 20 de minute de la Otopeni la Gara de Nord. Este confortabil si rapid. A crescut numarul de calatori, a ajuns la aproape 600 zilnic, la un trafic in Otopeni de 10.000 de pasageri zilnic. Nu e rau la 6% dar vrem sa crestem aceasta cifra prin promovare.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii, nu copiii, spun lucruri trasnite! Catalin Drula vrea sa fie și el in lumina reflectoarelor și, dupa ce a anunțat autostrazi pentru Romania, acum se lauda cu numarul de calatori care circula zilnic cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord a crescut la 600, de la 200 in urma cu doua luni,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat miercuri contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al autostrazii de centura a Bucurestiului (semi-inelul nordic), a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. El vrea ca autostrada sa fie gata pana in 2024.

- „S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile de reabilitare a autostrazii A2 Bucuresti – Fundulea, pentru ca weekendul viitor, de Paste, sa se poata circula fara restrictii pe acest sector. (…) Pana miercuri ar trebui sa fie gata si marcajele si circulatia, redeschisa complet pe doua sensuri intre Bucuresti…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu sustine ca, dupa Vlad Voiculescu, ar trebui demis si ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Acesta din urma l-a criticat dur pe premierul Florin Citu, descriindu-l ca fiind un “zombie politic”. In urma cu aproape 25 de ani, ministrul Transporturilor de…

- Ministrul transporturilor, Catalin Drula pare ca este la un pas sa fie facut șah mat de liderul sindicatelor de la metrou, Ion Radoi. Deși vineri, 2 aprilie, a fost data limita pana la care spațiile comerciale de la metrou ar fi trebuit sa fie eliberate, iata ca astazi, 5 aprilie, ele sunt tot acolo.…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a organizat o conferința de presa la sediul ministerului, cu mai mulți jurnaliști. Deși masca este obligatorie in Romania inclusiv in spațiile deschise, Drula și-a dat-o jos intenționat, incalcand, in acest fel, legea și sfidand autoritațile care ar trebuie…

- O imagine cu mocanița – trenul de calatori care circula intre Alba Iulia și Zlatna, a fost publicata recent pe o pagina de Facebook ce promoveaza trecutul și istoria CFR. Realizata in anul 1965, fotografia surprinde trenul care traverseaza vechiul pod de peste raul Ampoi, in zona localitații Ampoița. …

- In anii `80 bistrițenii ajungeau mai repede cu trenul decat acum dintr-un capat in altul al județului. Mai mult, pe unele rute ai șanse sa ajungi mai repede cu bicicleta la destinație decat cu trenul… Potrivit unei analize hotnews.ro, pe liniile unde nu s-au facut modernizari vitezele medii ale trenurilor…