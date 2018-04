Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor inregistrate in Registrul de Evidenta a Cainilor cu Stapan (RECS), in Romania sunt inregistrati peste 2,6 milioane de caini cu stapan. Cei mai multi caini cu stapan sunt cei de rasa comuna (maidanezi), iar cea mai raspandita rasa este pechinezul.

- Cea mai înmatriculata marca din România, în primul trimestru al lui 2018, este Opel, care în primul trimestru al anului a crescut cu circa 56%, înregistrând cel de-al cincilea an consecutiv de crestere

- Presedintele organzatiei Save the Dogs, Sara Turreta, ii cere, inr-o scrisoare deschisa, Simonei Halep, “campioana mondiala de tenis”, sa se implice in salvarea cainilor fara stapan din orasul ei natal, Constanta. Turetta a rugat-o pe fost jucatoare italiana Flavia Pennetta, in calitate de iubitoare…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie 2017, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- Moldova, Dobrogea si Ardealul sunt regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017. Asa arata datele Monitorului Social, care scot in evidenta ca 2,5 milioane de romani se afla in prezent in strainatate, majoritatea cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani. Saracia si factorii economico-sociali…

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Romanii au cumparat mai multe mașini in 2017 fața de aceeași perioada a anului 2016. Datele Institutului Național de Statistica arata ca inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 67,4% in trimestrul IV 2017 fata de trimestrul IV 2016. August 2017 este luna…