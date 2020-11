Media zilnica de atacuri intreprinse in Afganistan in timpul ultimelor trei luni a fost cu 50% mai mare decat in al doilea trimestru al acestui an, potrivit celui mai recent raport trimestrial al Inspectorului General Special al SUA pentru Reconstructia Afganistanului (SIGAR), publicat joi, informeaza dpa. Fortele afgane au intreprins 1.111 de operatiuni la sol in ultimele trei luni, de doua ori mai multe decat operatiunile intreprinse in aceeasi perioada a anului trecut. "Talibanii face uz de violenta pentru a hartui si submina fortele guvernamentale si de securitate afgane, dar se mentin la…