- Aproape patru mii de romani traiesc grație unor oameni carora le pasa de semenii lor. Sunt acele familii care, cu sufletul sfașiat de durere dupa pierderea cuiva drag, au puterea sa spuna, ”da” donarii de organe in vederea transplantului. Sunt aproape 700 de persoane aflate in moarte cerebrala pentru…

- Agentia Nationala de Transplant are 19 locuri vacante, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca, momentan, institutia are cinci angajati. Pintea a mai spus ca in Agenție este nevoie de o rectificare bugetara și de transparența.“In acest moment, organigrama are 19 posturi ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, referitor la tanarul care a murit in asteptarea unui transplant pulmonar, ca este revoltat de acest caz si ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, trebuie sa fie mai radicala si sa taie in carne vie cand vine vorba de problemele din sistemul de sanatate.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a semnat ordinul de numire a doctorului Alexandra Anca Muresan in functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant, informeaza miercuri Ministerul Sanatatii. Se impune restructurarea Agentiei Nationale de Transplant, pentru buna functionare si transparentizare…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a numit-o, miercuri, pe Alexandra Anca Muresan in functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant (ANT), anunta Ministerul Sanatatii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a semnat ordinul de numire a doctorului Alexandra Anca Muresan în functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant, informeaza miercuri MS.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de operatorii economici, in județul Suceava sunt 91 de posturi vacante. In Romania sunt disponibile 27.854 de locuri de munca, dintre care cele mai multe in București, 4.388. La polul opus se afla județul Bacau,…

- Sistemul de sanatate din Romania a ajuns un pacient in stare grava. Este ceea ce spunea chiar ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la preluarea mandatului. Viata bolnavilor nu depinde doar de deciziile medicilor, ci si de aparatura pe care acestia o au la dispozitie. Sau, mai degraba, nu o au. In spitalele…