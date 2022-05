Stiri pe aceeasi tema

- ”In primele trei luni, cel mai mare succes l-au avut abonamentele destinate in special turistilor, cel de 24 ore reprezentand aproape 50% din vanzari, urmat de cel de 72 ore si de abonamentul pe o luna. Noile titluri de calatorie ofera ocazia pasagerilor sa circule rapid si confortabil cu toate mijloacele…

- Ion Radoi, presedinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei si de santaj, a informat, luni, DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Liderul sindicaliștilor de la metrou, Ion Radoi, a fost trimis in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit procurorilor , Ion Radoi, la data faptei și in prezent președinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (U.S.L.M.) și administrator in fapt al SC Sindomet…

- Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni va fi afectata in perioada 28-30 martie de lucrari de revizie care trebuie efectuate de angajații CFR. Potrivit unui comunicat al CFR SA, in perioada 28 – 30 martie 2022, in intervalul orar 9.00 – 14.00, personalul feroviar de specialitate desfașoara reviziile…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…

- ”Discutam deja de 4 miliarde care sunt deja in tara si de asemenea de alte 6 miliarde de euro care urmeaza sa intre in tara pana la finele anului”, a afirmat premierul. Nicolae Ciuca aa mai afirmat ca in acest moment, in bugetul Ministerului Investitiilor exista 110 miliarde de lei, din care 10 miliarde…

- ◉ Omenie și ospitalitate, pentru mii de refugiați ◉ CJ Ilfov a alocat un milion de lei, pentru refugiații din Ucraina ◉ Cu trenul, in condiții de siguranța Prefectul județului, Simona Neculae: ”Dumneavoastra sunteți aceasta țara! Țara oamenilor cu inima mare!” @ Zeci de spații de cazare temporara, alimente,…

- Peste 50 de zboruri de repatriere sunt anuntate, pana la acest moment, pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti pentru perioada 2-13 martie, a anutat, miercuri, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Programul se actualizeaza permanent si noi curse pot fi adaugate, precizeaza Compania.