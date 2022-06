Stiri pe aceeasi tema

- In lume, in fiecare an se consuma aproape 5 trilioane de țigari, ceea ce contribuie la peste 8 milioane de decese. Deși prevalența globala a fumatului a scazut la nivel mondial, in multe state fie nu s-a inregistrat nicio schimbare, fie prevalența fumatului a crescut, acesta fiind și cazul țarii noastre.…

- Romanii au cumparat mai mult de 6,1 milioane de burgeri in perioada mai 2021- mai 2022, bucurestenii fiind cei mai mari consumatori, in conditiile in care au fost responsabili pentru aproape 41% din cantitatea totala, respectiv de 2,5 milioane, potrivit unei analize realizate de o

- Deficitul global de competente in domeniul securitatii cibernetice este, in prezent, de 2,7 milioane de angajati, dintre care aproape 200.000 in Europa, reiese dintr-un studiu intocmit de The International Information System Security Certification Consortium (ISC), citat de blogul din Romania al…

- Oamenii din intreaga lume sunt preocupați de creșterea prețurilor. Aceasta este problema ce-i preocupa pe cei mai mulți dintre participanții la un studiu internațional, realizat de compania IPSOS, in luna aprilie. Cercetarile scot in evidența faptul ca „problema frigiderului” este primordiala, iar razboiul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,88% pe an, de la 4,79% pe an in ziua precedenta, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, citate de Agerpres. Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei…

- 46% dintre companiile de la nivel global s-au confruntat cu fraude sau infractiuni financiare in ultimele 24 de luni, atacurile cibernetice, fraudarea clientilor si deturnarea de active fiind cele mai frecvente infractiuni, arata un studiu PwC, potrivit caruia tehnologia si media si telecomunicatiile…

- ”BA2 – subvarianta invizibila a Omicron” a devenit dominanta la nivel global. Este mai contagioasa, dar nu provoaca boli grave BA.2, denumita „varianta invizibila a Omicron”, a devenit dominanta la nivel global. Posibila explicație pentru raspandirea recenta a numarului de cazuri ar putea fi ridicarea…

- La nivel global s-a inregistrat in ultima saptamana o scadere cu 23% a deceselor asociate COVID-19 (32.959), reprezentand cel mai scazut numar de la sfarsitul lunii martie 2020, in pofida unei cresteri a contagierilor, a informat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) citata de EFE. Potrivit…