Numărul copiilor răpiți și violați a crescut drastic în 2020 Numarul copiilor rapiti si violati in regiunile in care sunt crize a avut un salt masiv in 2020, potrivit unui raport al ONU, informeaza dpa. „Incalcarile cu cea mai mare crestere exponentiala in 2020 au fost rapirile, cu un procent ametitor de 90%, violurile si alte forme de violenta sexuala, care au crescut cu 70%”, a anuntat luni biroul Virginiei Gamba, reprezentanta speciala a ONU pentru copii si conflictele armate.Este vorba de violente comise la adresa a aproximativ 19.300 de fete si baieti din zonele de conflict in cursul anului 2020. In 8.400 cazuri, copiii au fost ucisi sau mutilati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

