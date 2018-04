Stiri pe aceeasi tema

- Costurile fortei de munca in UE Costul fortei de munca pe ora a variat de la 4,9 pana la 42,5 euro in statele membre ale UE in 2017, a informat luni Eurostat. Statistica arata ca media, estimata la 26,8 euro, mascheaza diferente semnificative intre statele membre ale Uniunii.

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul patru din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de cea de 1,8% din perioada similara a anului anterior, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…