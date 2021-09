Stiri pe aceeasi tema

- In Suceava, Directia de Sanatate Publica isi exprima ingrijorarea fata de inmultirea cazurilor de COVID in judet, mai ales in randul copiilor, transmite corespondenta Radio Romania Actualitati, Mihaela Buculei. Specialistii avertizeaza ca locurile din spitalele sucevene destinate pacientior infectati…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Florin Roșu, a anunțat ca au fost incepute demersurile pentru revenirea spitalului la statutul de unitate care trateaza exclusiv pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Spitalul fusese redeschis și pentru alte patologii in data de 20 mai. La nivel național,…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,04 (ieri 0,04); -persoane internate la ATI: 4 (ieri 3); -persoane internate in spital: 47 (ieri 44); -persoane…

- Numarul cazurilor de viroze in rindul copiilor a crescut cu 25 la suta fața de luna iunie cind au fost semnalate 5 600 de imbolnaviri. Medicii de familie sustin ca ar putea fi vorba de un val de infectari cu noul coronavirus in rindul minorilor. Unii parinți spun ca au observat ca in acesta vara foarte…

- In Republica Moldova, numarul copiilor cu infectii enterovirale a crescut enorm. Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, in Chisinau, doar in iulie s-au inregistrat peste 90 la suta din toate cele aproape 500 de cazuri confirmate de la inceputul acestui an. Medicii trag un semnal…

- Republica Moldova ar putea depista pina la sfirșitul lunii august, in laboratoarele Agenției Naționale de Sanatate Publica de la Chișinau, tulpina de COVID – Delta. In viitorul apropiat, urmeaza sa fie recepționate echipamentele necesare in acest sens. „Laboratirul ANSP e in faza de pregatire și recepționare…

- Zeci de copii speriați dupa vizita la „Zana Maseluța” și zeci de mii de lei aruncați in vant pentru servicii stomatologice care nu ar fi fost prestate sau care ar fi fost prestate necalitativ. Mai mulți parinți au rabufnit dupa ce mama unuia dintre copiii care a fost tratat de o dentista din capitala…

- Octavian Jurma este de parere ca „varianta B1.617.2 (Delta) reprezinta acum in jur de 20% din cazurile secventializate saptamanal. In acest ritm de crestere tulpina Delta va fi dominanta (peste 50% din secventieri) cel tarziu in luna august”.Medicul și statisticianul avertizeaza ca dominanța „este urmata…