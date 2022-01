Numărul copiilor cu miopie ar putea creşte din cauza pandemiei de coronavirus Oftalmologii germani preconizeaza ca numarul copiilor cu miopie va creste ca urmare a pandemiei de coronavirus, informeaza agentia germana de stiri dpa. Cu un timp liber limitat in aer liber si mai mult timp impus acasa din cauza carantinei sau a inchiderii scolilor, oftalmologii se asteapta la o crestere a numarului copiilor care dezvolta miopie. „Este de asteptat ca numarul copiilor cu miopie sa creasca in pandemie din cauza petrecerii excesive a timpului in fata ecranelor telefoanelor mobile si a tabletelor de la o distanta redusa”, a declarat purtatorul de cuvant al Asociatiei Oftalmologilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

