Numărul copiilor a scăzut In ciuda stimulentelor financiare pentru incurajarea natalitații, in județul Bacau numarul copiilor este in scadere. Cel puțin așa rezulta din statistica privind alocațiile de stat pentru copii, care au fost acordate in ultimii doi ani. In decembrie 2019 au fost platite 129.163 alocații pentru tot atația copii, in suma totala de 21.226.500 lei. In aceeași […] Articolul Numarul copiilor a scazut apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele facute publice, zilele trecute, de Direcția Județeana de Statistica Bacau arata o scadere importanta a activitații economice. Industria a scazut Astfel, anul trecut, producția industriala a scazut cu 8,5 la suta fața de 2019, in principal din cauza scaderilor din industria prelucratoare. Au fost,…

- Numarul copiilor abandonati in spitalele din judetul Covasna a scazut constant in ultimii ani, ajungand de la 122 in anul 2005 la 18 in 2020, releva un raport al Directiei Judetene pentru Protectia Copilului. La acest lucru au contribuit semnificativ proiectele derulate in parteneriat cu Fundatia Sera…

- Formularul de consimtamant pentru testarea elevilor in scoala, cu teste rapide, va fi modificat, a anuntat ministrul Educatiei, la Realitatea Plus, scrie roeducatia.ro. „Nu exista niciun obligativitatea si nici nu ar putea exista”, a transmis Sorin Cimpeanu. Ministrul a precizat ca acordul parintelui…

- Ministerul Sanatații a publicat formularul prin care parintii isi exprima consimțamantul pentru testarea antigen a copiilor la școala. Acordul este valabil in situatia aparitiei unui caz confirmat de infectare cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa. Ministerul le recomanda parinților sa duca la scoala acordul…

- Datele statistice arata ca, anul trecut, economia județului a cunoscut o evoluție descendenta in majoritatea domeniilor, insa, in mod ciudat, domeniul construcțiilor a explodat, pur și simplu. Producția industriala a scazut Pe primele zece luni ale anului trecut, producția industriala totala a județului…

- Din cauza restricțiilor impuse atat de acțiunile indreptate contra pestei porcine africane, dar și din cauza inchiderii targurilor și a limitarii circulației persoanelor ca urmare a starii de urgența, in 12 luni aproape o treime din porcii crescuți de populația județului Bacau au disparut. Este evident…

- Cu o zi inainte de Craciun, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) anunța ca mai multe localitați, intre care și municipiul Bacau au ieșit de sub incidența restricțiilor deoarece rata de incidența a imbolnavirilor cu COVID a scazut sub 3 la mie. Intre localitațile in care s-a dat voie…

- Rata de infectare in municipiul Bacau a scazut sub 3 la mie, deci, teoretic, se pot deschide restaurantele, ne anunța un comunicat al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența publicat ieri. In urma reevaluarii situației localitaților prevazute in anexele Hotararii C.J.S.U. Bacau nr. 70 din 10.12.2020,…