Numărul conturilor de pe platformele de dating a crescut în ultimele luni Numarul conturilor de pe platformele de dating a crescut semnificativ in ultimele luni, semn ca utilizatorii romani sunt mult mai dispuși sa investeasca timp pentru a cunoaște pe cineva. Conform site-ului de intalniri, Sentimente.ro, peste 39.000 de persoane care iși cauta jumatatea intra zilnic pe platforma. „Vedem ca acum, poate mai mult ca niciodata, oamenii vor sa iși pastreze viața privata și sunt sceptici atunci cand vine vorba de a alege diverse aplicații care sa le indeplineasca nevoile. Atunci cand utilizatorii petrec mai mult timp online, indispensabil, acest timp se reflecta in sistemele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Libertatea de exprimare este ceea ce diferențiaza o țara democratica de o dictatura. Intr-o democrație sanatoasa este libertate de exprimare. Dar și reversul este adevarat: libertatea de exprimare este o premisa pentru aceeași democrație”, spune senatorul belgian Bob de Brabandere. Afirmația a fost…

- Inca de cand a inceput pandemia si pana in prezent, numarul de persoane care joaca in cazinourile online este in continua crestere, iar cand spunem asta ne referim la site-urile din intreaga lume, inclusiv la casino online Romania. Sunt mai multe motive pentru care cazinourile online au atras un numar…

- In aceste condiții, in 2021, vizibilitatea in mediul online va face diferența dintre succesul și eșecul oricarei afaceri. Iata statisticile care arata tendințele anului in curs in ceea ce privește intențiile de cumparare ale utilizatorilor din mediul online, dar și modul in care business-urile trebuie…

- Un accident grav a avut loc miercuri dimineața pe varianta ocolitoare a Brașovului, in care au fost implicate cel puțin zece mașini. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. ”Pe VO1(varianta ocolitoare a municipiului Brasov), din cauza unor tamponari in care au fost implicate mai multe autoturisme,…

- Contul de TikTok „Proful online”, administrat de Alexandru CUmpanașu, este verificat de Poliția Capitalei dupa ce au fost depuse mai multe sesizari privind activitatea deplasata a acestuia. Mai multe persoane au sesizat ca postarile și interacțiunea lui Cumpanașu cu elevii sunt mai mult decat deplasate,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a convocat o ședința cu directorii din cadrul instituției pe care o conduce și managerii unitaților din subordine. In cadrul discuției s-a vorbit despre prioritațile perioadei urmatoare. ”Ministrul Catalin Drula a convocat astazi, 30 decembrie 2020, conducerile…

- Un fenomen bizar a avut loc la inceputul lunii noiembrie, intr-un sat din Suedia. Locuitorii din Trelleborg au putut vedea cum cerul se transforma si capata o alta culoare: violet. Schimbarea culorii cerului avea de obicei loc seara, dupa ce se intuneca. Nu a fost vorba despre un fenomen meteo ci despre…

- Sase din zece persoane (60%) isi impartasesc parolele conturilor pe care le au pe platformele de streaming cu cel putin o alta persoana, cum ar fi membrii familiei si prietenii, iar unul din trei titulari de cont si-au impartasit serviciile cu alte doua sau mai multe persoane, arata o analiza realizata…