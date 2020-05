Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor de munca suspendate a scazut cu aproape 30%, la 725.200. Cum se va acorda indemnizația de șomaj tehnic, dupa 15 mai Numarul contractele de munca suspendate de la instituirea starii de urgenta a ajuns joi la 725.200, in scadere cu 301.917 contracte (29,4%) fata de cele 1.027.117…

- Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic pentru doua saptamani sau o luna, dupa incetarea starii de urgența. Ce companii vor primi ajutor de la stat Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic de catre stat cu o perioada de doua saptamani sau de o luna, dupa incetarea starii…

- Aproape 271.000 de romani au ramas fara joburi, de la debutul starii de urgența. Construcțiile, industria prelucratoare și constructiile au desființat cele mai multe locuri de munca Numarul contractelor de munca incetate de la debutul starii de urgenta, in 16 martie, si pana miercuri este de 270.819,…

- "Ratiunea acestui somaj tehnic si continuarea acestei masuri de somaj tehnic cu alte masuri, dar care au legatura cu somajul tehnic, este mentinerea legaturii si continuitatii relatiei dintre angajati si angajatori. De aceea nu am facut o investitie in masurile clasice de somaj, pentru ca am avut…

- Numarul contractelor individuale de munca suspendate de la data instituirii starii de urgenta (16 martie) a scazut vineri din nou sub un milion, cifrele Inspectiei Muncii transmise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale indicand 997.937 de contracte de munca suspendate, relateaza Agerpres. Dintre…

- Numarul contractelor de munca suspendate de la declararea starii de urgenta a scazut sub un milion. Companiile au cerut șomaj tehnic pentru 562.000 de angajați Numarul contractelor individuale de munca suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) a scazut, miercuri, la 970.005,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in acest moment sunt 800.000 de contracte individuale de munca suspendate si aproape 100.000 de contracte incheiate. Florin Citu, ministrul Finantelor, estima la jumatatea lunii martie ca pana la un milion de romani ar putea fi trimisi in somaj tehnic…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Libertatea a scris pe larg ce inseamna somajul tehnic si cine poate beneficia de acesta. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca se asteapta ca acest…