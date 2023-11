Stiri pe aceeasi tema

- Iordania a decis miercuri sa-si recheme "imediat" ambasadorul din Israel, in semn de protest fata de ofensiva armatei israeliene in Fasia Gaza dupa incursiunea sangeroasa efectuata de miscarea Hamas pe teritoriul israelian pe 7 octombrie, relateaza AFP.

- Cel puțin trei oameni au murit, dupa ce Forțele de Aparare ale Israelului, IDF, au patruns cu 100 de blindate in orașul Jenin, considerat un fief al teroriștilor Hamas. Informația apare in presa palestiniana. Citește și: O batrana a murit intr-un incendiu izbucnit la o casa din Argeș Trupele israeliene…

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…

- Mai multe cadavre ale unor israelieni rapiti de gruparea palestiniana islamista Hamas au fost gasite la marginea Fasiei Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al armatei israeliene, informeaza Reuters.Armata israeliana a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a denuntat „metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fisia Gaza, dupa ce militarii au lansat miercuri noi raiduri in enclava palestiniana, ca represalii fata de atacul singeros lansat in weekend de miscarea islamista palestiniana Hamas, scrie…

- Operațiune fulger de recuperare a ostaticilor din mainile Hamas: intervenție in forța a armatei israelieneConfruntari armate intre forțele israeliene și militanți palestinieni au avut loc noaptea trecuta, pe fondul operațiunilor lansate de Israel pentru salvarea ostaticilor luați in timpul atacului…

- Israelul, atacat și din Liban: forțele armate israeliene raspund in forța și lanseaza un contraatacPostul de radio al Armatei israeliene relateaza ca in nordul țarii au fost semnalate focuri de mortiere lansate dinspre Liban, informeaza Rador Radio Romania.Artileria israeliana a lovit duminica sudul…