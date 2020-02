Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de insolvente din Romania s-a aflat pe un trend descendent in ultimii doi ani, dar tendinta se va inversa in perioada urmatoare, pe fondul incetinirii cresterii economice, accentuarii dezechilibrelor macro si cresterii incidentelor de neplata, arata un studiu Euler Hermes, citat de ZF.In…

- Cererile pentru credite ale companiilor din zona euro au scazut neasteptat in trimestrul patru din 2019, pentru prima data in ultimii sase ani, in pofida masurilor de stimulare adoptate de Banca Centrala Europeana, arata datele unui studiu publicat marti de BCE, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Creșterea companiilor de telecomunicații din intreaga lume va fi afectata de capacitatea lor de a crea experiențe fara probleme pentru clienți, potrivit studiului recent realizat de catre Mazars, Future of Telcos. Dar care sunt forțele necesare jucatorilor din piata pentru o rata cat mai mare a loialitatii…

- Valoarea tranzacțiilor realizate in ultimii trei ani de CITR este de 242.436.101 de euro; CITR coordoneaza in medie doua tranzacții zilnic, cu tot ce inseamna evaluare, strategii de valorificare, organizare proceduri de vanzare, licitații publice și pregatire documentație; Peste 2.500 de tranzacții…

- Femeile care nu sunt in forma au un risc de aproximativ patru ori mai mare de deces in urma afectiunilor cardiovasculare sau din alte cauze in comparatie cu cele care prezinta o capacitate ''buna'' de efort fizic, conform unui studiu efectuat in Spania si prezentat recent, citat de

- Preturile autovehiculelor comerciale second-hand, ce sunt utilizate in domenii ca transport, agricultura si constructii, au scazut in medie cu 1,8%, in perioada mai - octombrie 2019, fata de perioada precedenta, releva o analiza de piata, publicata vineri.Cercetarea efectuata de platforma…

- Bilanțul ultimilor 10 ani de business in Romania arata un progres important al economiei locale, din perspectiva companiilor private, potrivit studiului anual KeysFin „Condițiile de business din Romania“. Astfel, cifra de afaceri insumata a companiilor nefinanciare din Romania a crescut cu peste 71%…