Numărul coletelor trimise de români în străinătate a crescut substanțial Romanii din diaspora primesc din ce in ce mai multe pachete de acasa. Din cauza restricțiilor de calatorie cauzate de pandemia cu noul coronavirus, mulți romani din strainatate nu s-au mai intors acasa de sarbatori. Numarul coletelor trimise de romani in strainatate a crescut, anul acesta, cu 35%. Coletaria.ro a anunțat, printr-un comunicat in presa, ca intra in parteneriat cu FedEx pentru livrari din Romania in toate statele SUA. Coletaria.ro estimeaza pentru finalul anului dublarea volumului de colete care vor intra in Romania din afara granițelor. Compania de livrari estimeaza o creștere de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

