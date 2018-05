Stiri pe aceeasi tema

- Daca duminica ar avea loc alegeri locale în municipiul Chișinau, în turul doi ar accede socialistul Ion Ceban și candidatul independent Silvia Radu. Acest lucru rezulta din cel mai recent studiu, prezentat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Astfel, conform…

- Datele oferite de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Socialla (ANPIS) releva o ciudațenie a unei guvernari de stanga. Deși era de așteptat sa creasca numarul asistaților social, acesta a scazut. In martie 2018 s-a inregistrat cel mai mic numar de asistați social 216.00, cei mai puțini din…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs luni la circa 209 kilometri de Tarija, Bolivia, la o adancime de 346 de mile (557 de kilometri), potrivit Institutul Geologic American (USGS), preluat de Reuters. Initial, USGS a estimat magnitudinea seismului la 6,9 si adancimea la care s-a produs,…

- "Constatarea noastra este urmatoarea: trebuie sa ne facem parametrii cu privire la confidentialitate mai usor de inteles, gasit si utilizat", recunoaste Facebook pe un blog. "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg", CEO-ul Facebook, "luam masuri suplimentare, in…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Dupa o serie de scandaluri mari in care a fost implicata cea mai mare retea de socializare online din lume in ultimii ani, pe internet a inceput sa devina populara miscarea #deletefacebook. Tot mai multi oameni, inclusiv din Romania, iau in calcul stergerea contului. Multi utilizatori nu doresc, insa,…

- Conform unei promisiuni mai vechi, edilul șef dorește deschiderea unei porțiuni a tunelului din Parcul Prefecturii, unde se presupune ca ar exista niște ... The post Tunelurile subterane dintr-o localitate timiseana, construite pe timpul Mariei Theresa, vor deveni obiectiv turistic appeared first on…

