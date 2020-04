Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Europa a inregistrat un declin semnificativ in luna martie in contextul pandemiei de COVID-19, care a venit cu o serie de restrictii de calatorie, a comunicat joi Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), informeaza DPA.Conform EASO, in martie…

- Cotatia barilului de petrolul a scazut luni cu aproximativ 20%, ajungand la cel mai redus nivel din martie 1999, deoarece pandemia de coronavirus (Covid-19) a sporit incertitudinile privind piata globala si a redus cererea pentru combustibili, iar depozitele terestre au ajuns la limita, transmit Xinhua…

- Damascul a cerut joi Statelor Unite si Uniunii Europene sa isi ridice sanctiunile impuse Siriei si altor tari, in contextul pandemiei de coronavirus, a transmis Ministerul de Externe sirian, potrivit DPA. "Statele Unite si Uniunea Europeana continua sa impuna masuri restrictive unilaterale ilegale…

- Statul Islamic ii sfatuieste pe membrii sai sa nu calatoreasca in Europa, sa se fereasca de acest continent din cauza pandemiei de coronavirus si ii instruieste cum sa evite raspandirea virusului, relateaza Politico care citeaza Homeland Security Today.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…

- Cererile de azil s-au inmultit in Uniunea Europeana in 2019 pentru prima data de la varful din 2015, conform datelor publicate miercuri de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), relateaza AFP. "Peste 714.000 de cereri au fost depuse in 2019" in cele 28 de tari din UE, Norvegia si Elvetia, "in…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) a publicat in aceasta saptamana un amplu raport cu privire la tipurile de motorizari preferate de șoferii din Uniunea Europeana in cursul anului trecut. Tendința remarcata inca de la izbucnirea scandalului Dieslegate se pastreaza, cu o scadere…