- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, 517 noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au murit 9 romani care erau infectați cu SARS-COV-2. La terapie intensiva sunt internati 190 de pacienti cu COVID-19, numarul inregistrand o crestere fata de ziua anterioara.…

- Un numar de 1.216 persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 182 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Pe teritoriul Romaniei, 3.498 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…

- Un numar de 541 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore, din cele 35.044 de teste efectuate, arata bilanțul trimis miercuri de autoritați. Numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 20 fața de ziua precedenta, ajungand la 146. In ultimele 24 de ore, alte…

- Autoritațile au anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 383 de cazuri noi de COVID, mai multe fața de ziua precedenta, la un numar mai ridicat de teste - 32.311. Totodata, numarul pacienților aflați la terapie intensiva a crescut cu patru, ajungand la 102. In ultimele 24 de ore, trei…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 26 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 604 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”, 16 pacienți sunt diagnosticați…

- Franța se afla pe un trend ascendent al numarului de cazuri Covid, iar autoritațile sunt ingrijorate de creșterea spitalizarilor și a bolnavilor internați pe secțiile de terapie intensiva. Potrivit datelor organizatiei Sanatatea Publica in Franta, numarul spitalizarilor a crescut cu 25% in utlimele…

- Un numar de 411 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 59 la terapie intensiva, fața de 56 sambata, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe teritoriul Romaniei, 1.049 de persoane confirmate cu infectie cu…

- Sub 200 de pacienti covid internati la ATI! 192 sunt internati azi in stare grava. Autoritatile au raportat azi si 104 cazuri noi din peste 30 de mii de teste prelucrate. Alte 18 persoane au murit. In Timiș s-au inregistrat 9 cazuir noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare in Timis…