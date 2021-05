Numărul cazurilor noi de COVID pe fiecare județ. Informații oficiale – 8 mai 2021 Autoritațile sanitare din Romania au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost descoperite 1.305 cazuri noi de COVID. Pana astazi, 8 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.065.254 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.011.694 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel […] Citește Numarul cazurilor noi de COVID pe fiecare județ. Informații oficiale – 8 mai 2021 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

