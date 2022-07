Stiri pe aceeasi tema

- 3.718 de cazuri noi de COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, cu 389 mai puține fața de vineri. 670 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Sunt

- Autoritatile au anuntat ca renunta la raportarea saptamanala si de marti revin la cea zi de zi, cu care ne obisnuisem in plina pandemie. Ministrul Sanatatii estimeaza ca la inceputul lunii august s-ar putea ajunge la 10.000 de cazuri pe zi, intr-un scenariu pesimist, dar deocamdata autoritatile nu iau…

- De doua zile, numarul cazurilor noi de COVID-19 a revenit pe usoara crestere in Romania – indica datele comparate de la o sapatmana la alta – dupa o lunga perioada in care tendinta a fost constant de scadere. Bilantul de ieri – 341 de persoane nou diagnosticate in 24 de ore – este aproape dublu […]…

- Romania a ajuns la 2.904.588 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 513 noi imbolnaviri.La ora 13.00, Ministerul Sanatatii va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Cele 513 cazuri noi au…

- Autoritațile au anunțat joi, 5 mai, 685 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, depistate dupa efectuarea a 20.174 de teste. La ora 13.00, autoritațile vor anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Numarul cazurilor este in scadere…

- Daca zilele trecute la Turda erau inregistrate 57 de cazuri COVID, acum sunt raportate 52, o ușoara scadere la fel și cea a ratei de infectare. Potrivit DSP Cluj in perioada 15-28 aprilie 2022, la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Crește numarul cazurilor de COVID-19, in Alba. Cate infectari au fost raportate de DSP, in ultimele 24 de ore Numarul cazurilor de COVID-19, in județul Alba este in creștere, cel puțin in ultimele 3 zile. Doar in ultimele 24 de ore, au fost raportate de reprezentații DSP Alba, 22 de noi cazuri, identificate…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.146 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 318 mai puțin fața de ziua anterioara. In intervalul 27.04.2022 (10:00) – 28.04.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 15 decese (7 barbați și 8 femei). Din totalul de 15 […] The…