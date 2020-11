Chiar daca sambata a fost inregistrata o scadere a numarului de noi cazuri de imbolnaviri rata de pozitivare se menține in continuare peste 30%. Din 16.225 teste efectuate in ultimele 24 de ore, 5.554 au avut rezultat pozitiv. Numarul de imbolnaviri la nivelul județelor se menține crescut pentru o zi de weekend. Capitala ramane in varful clasamentului, cu 886 de noi cazuri de infectari in ultimele 24 de ore. In Prahova s-au inregistrat 356 de noi cazuri de infectari, in timp ce in Brașov bilanțul arata 346 de noi cazuri. In alte cinci județe din țara au fost inregistrate peste 200 de noi cazuri…