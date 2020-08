Stiri pe aceeasi tema

- Conform autoritaților, pana astazi, 2.126 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 22.07.2020 (10:00) – 23.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 25 de decese ( 16 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau,…

- Numarul cazurilor de coronavirus ce au fost confirmate in Romania a ajuns la 38.139, conform ultimei raportari a Grupului de Comunicare Strategica, ce a precizat, ulterior, ca in intervalul 2 – 20 iulie au fost confirmate 10.393 noi cazuri de infectare, iar 3.680 de persoane nu au fost la spital.

- Conform autoritaților, pana pe 1 iulie, 1.667 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 30.06.2020 (10:00) – 01.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (5 barbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș,…

- Trei persoane au murit, in ultimele 24 de ore, in urma complicațiilor provocate de noul coronavirus. In primul caz este vorba despre o femeie de 80 ani, din mun. Chișinau, internata la data de 15 mai la Spitalul Clinic Municipal Nr. 1. Aceasta mai avea hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica.…

- Romania iși continua evoluția pe panta descendenta a numarului de cazuri de coronavirus. Marți, potrivit informarilor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, a fost inregistrat cel mai mic numar de cazuri de pana acum, 119 cazuri in 24 de ore. De partea cealalta, s-au vindecat de infecția…

- In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului Covid-19 de la Moldexpo au fost internați 43 de persoane cu suspecție la noul tip de coronavirus. Totodata, dintre pacienții, internați in instituțiile medicale din țara, 286 sunt in stare grava, 23 fiind conectați la aparatul de respirat.

- Dupa patru zile in care, in judetul Timis, nu s-a produs nicio infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore au aparut doua cazuri noi, ceea ce nu inseamna nici pe departe o tragedie. La nivel national, s-a produs o scadere semnificativa fata de raportarea precedent, fiind anuntate doar 127 de noi…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus a scazut in ultimele zile, in Romania. Chiar și așa, țara noastra are peste 17.000 de cazuri de COVID-19, dar dintre acestea, peste 10.000 de pacienți au fost declarați vindecați și externați.