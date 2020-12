Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1 222 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Dintre acestea 11 cazuri sunt de import (Marea Britanie-3, Irlanda- 2, Austria-1, Belgia-1, Germania-1, Italia-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1).

- O intalnire in regim de urgența are loc, luni, la Bruxelles, pe tema restricțiilor de calatorie impuse de apariția unei noi tulpini de coronavirus. Ambasadorii statelor europene se vor intalni intr-o celula de criza pentru a discuta, printre altele, despre masuri precum testele PCR pentru cetațenii…

- Romanii din diaspora aloca mai mult interes alegerilor parlamentare din acest an decat in urma cu patru ani. La ora 12.30, au votat 128.000 de romani in cadrul scrutinului. In urma cu patru ani, la alegerile din diaspora au votat in total 106.038 de romani, arata datele BEC. Anul acesta, la ora 12.30…

- In diaspora au votat peste 87.500 de romani pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida, potrivit Agerpres. Cele mai multe…

- Alte 784 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sint de import (Italia-2, Federația Rusa-1, Ucraina-1, Marea Britanie-1, Germania-1, Suedia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 65 860 cazuri.…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…