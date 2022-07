Numărul cazurilor de variola maimuței se apropie în Europa de 6.000 Aproape 6.000 de cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in Europa, potrivit datelor centralizare de Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor (ECDC). Numarul infectarilor a depașit 1.300 de cazuri in Marea Britanie, iar in Germania și in Spania sunt peste 1.200, informeaza G4Media. In Romania, au fost confirmate pana acum 14 cazuri. G4Media.ro a realizat harta la zi a cazurilor de variola maimuței depistate in Europa. Cazurile confirmate in Europa: UK – 1351 Spania – 1256 Germania – 1242 Franța – 498 Portugalia – 415 Olanda – 352 Italia – 233 Belgia – 169 Elveția – 115 Israel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

