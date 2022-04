Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79% in primele doua luni ale acestui an in raport cu perioada echivalenta din 2021. Potrivit datelor publicate de UNICEF si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79% in primele doua luni ale acestui an...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a observat ca noua varianta a coronavirusului, detectata in trei tari europene, care combina tulpinile Delta si Omicron si a fost denumita „Deltacron”, are „un nivel redus de circulatie”.OMS nu respinge insa posibilitatea ca aceasta impresie initiala sa fie legata…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus la nivel global a scazut cu 19% in ultima saptamana, comparativ cu intervalul precedent, a anunțat marți, 15 februarie, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), potrivit agenției DPA, citata de Agerpres . Daca numarul infectarilor a scazut, cel al deceselor…

- O epidemie de rujeola afecteaza zeci de mii de persoane, dintre care 150 au murit - majoritatea copii - in ianuarie, in Afganistan. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca numarul mortilor urmeaza sa creasca, relateaza AFP. Aceasta boala virala, extrem de contagioasa, denumita…

