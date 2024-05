Stiri pe aceeasi tema

- UNICEF anunta ca numarul cazurilor de rujeola din intreaga Europa continua sa creasca „vertiginos”, cazurile inregistrate in primele trei luni ale acestui an aproape egaland numarul total al imbolnavirilor raportate pe tot parcursul anului trecut. Romania ocupa locul I la numarul de decese din cauza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca numarul cazurilor de rujeola in Europa continua sa creasca vertiginos si ar putea depasi pragul foarte ridicat inregistrat deja in 2023. OMS a subliniat totodata importanta vaccinarii, informeaza AFP. 56.634 de cazuri de rujeola si patru decese…

- Un copil de doi ani a murit de rujeola, el nefiind vaccinat, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sanatate Publica. Este vorba despre un baiat din Buzau, care nu era vaccinat și suferea de obezitate morbida. Potrivit INSP, in perioada 1 ianuarie – 19 mai, in Romania au fost notificate…

- Dupa o scadere in februarie, cazurile de rujeola in Europa au inceput sa creasca din nou. Romania se afla printre țarile cu cel mai mare numar de infecții. Potrivit actualizarii lunare a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, s-au inregistrat 695 de noi infecții, ceea ce ridica numarul…

- ”Incepem prin a rezolva, asa cum am promis zilele trecute, problema concediilor medicale. Introducem azi, prin ordonanta de urgenta, scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice…

- Numarul persoanelor care se imbolnavesc de rujeola se mentine la un nivel foarte ridicat. Potrivit specialiștilor, saptamana trecuta au fost diagnosticate 850 de cazuri noi și au fost inregistrate inca doua decese. Institutul National de Sanatate Publica precizeaza ca victimele aveau 26 si 59 de ani…

- ”Suntem fruntea Europei” in legatura cu epidemia de rujeola din țara noastra, consecința a mișcarii antivacciniste, semnaleaza dr. Odette Popovici, reprezentant al Insitutului Național de Sanatate Publica. In prezent, cu puțin peste 50% dintre copiii cu varste sub un an sunt vaccinați. Suntem in aceasta…

- Cele mai periculoase drumuri pentru șoferi sunt cele din Romania, urmata de Serbia și Bulgaria. Cel mai sigur este sa conduci in Norvegia. Acest lucru este in conformitate cu o noua cercetare realizata de Vignetteswitzerland.com, care analizeaza cele mai recente date de la Consiliul European pentru…