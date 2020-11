Numărul cazurilor de rujeolă cresc în pandemie: Explicațiile specialiștilor Pandemia de coronavirus iși face resimțite efectele in toate domeniile. Se pare ca numarul cazurilor de rujeola este in creștere in aceasta perioada. Specialiștii OMS avertizeaza ca numarul cazurilor de rujeola crește din cauza restricțiilor impuse in pandemie. De asemenea, vaccinarile pentru rujeola ar fi afectate, mai susțin experții. Daca in anul 2019 numarul cazurilor de rujeola a ajuns la un nivel record de 870.000 de imbolnaviri, in 2020 situația se anunța și mai grava. Recordul de anul trecut a fost atins din cauza scaderii vaccinarilor. Conform specialiștilor, pe perioada pandemiei programele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

