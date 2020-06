Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in Republica Moldova au fost confirmate 247 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 11 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1809, dintre care primar – 1405 si repetat – 404.Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 8795 cazuri.

- Peste patru milioane de cazuri de coronavirus au fost raportate in intreaga lume, conform informatiilor publicate de Universitatea Johns Hopkins.Numarul total de decese a crescut, de asemenea, la peste 277.000, a relatat BBC.Statele Unite ale Americii raman tara cea mai afectata, cu peste un sfert din…

- Pandemia de coronavirus a provocat in aprilie pierderea a 20,5 milioane de locuri de munca in Statele Unite, cel mai grav declin lunar de la Marea Depresiune, iar rata somajului a urcat la un nou nivel record de 14,7%, de la 3,5% in februarie, potrivit datelor publicate vineri de Departamentul Muncii,…

- Peste 3 milioane de cazuri de infectare cu COVID-19 in lume Foto: Arhiva. Peste 3 milioane de cazuri de infectare cu COVID-19 sunt acum în lume și aproape 210.000 de bolnavi au murit, potrivit numaratorii în timp real, realizata de Universitatea Americana, John …

- COVID-19. Numarul de cazuri de noi infectii raportate vineri inseamna o crestere pentru a patra zi consecutiv dupa patru zile de scadere. Citeste si Un savant, consilier guvernamental, avertizeaza: "Nu ne putem feri la nesfarsit de coronavirus. 80% din populatie va fi afectata" Totodata,…

- Ziarul Unirea COVID-19 in lume: Peste 88.000 de decese, 1,5 milioane de cazuri de infectare și 330.000 de vindecari Peste 88.500 de pacienți cu Covid-19 au murit, in timp ce numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din lume a ajuns la circa 1,5 milioane, iar 330.000 s-au vindecat, arata centralizarile…

- Romania intra in prima zi a lunii aprilie cu 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Marți au fost inregistrate alte 293 noi cazuri de imbolnavire. Grupul de Comunicare Strategica va face, in cateva ore, un nou anunț. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost…

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . In Italia s-au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…