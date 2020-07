Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat ca „SUA este intr-o situație buna”, privind criza de coronavirus, in ciuda faptului ca bilanțul imbolnavirilor a atins 3 milioane de cazuri, doar intr-o singura zi inregistrandu-se 60.000, scrie The Guardian. De asemenea, liderul de la Casa Alba a recunoscut…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 28.166 in Romania, potrivit datelor transmise vineri, 3 iulie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 420 noi cazuri de imbolnavire. Vezi și ALBA: 6 cazuri de COVID, raportate in ultimele 24 de ore. Sunt contacți direcți ai persoanelor…

- Peste 10 milioane de contaminari cu noul coronavirus, descoperit la finalul anului trecut in Wuhan (China), au fost inregistrate la nivel global, potrivit unei analize Reuters. Numarul deceselor provocate de boala Covid-19 a depasit 498.000.Pragul de 10 milioane a fost depasit duminica, dupa…

- Numarul de cazuri raportate de contaminare cu noul tip de coronavirus a trecut de 2 milioane in SUA, potrivit unui nou raport prezentat miercuri seara de Universitatea John Hopkins, informeaza agerpres.ro.

- Bilanțul cazurilor de coronavirus a depașit, sambata, pragul de 7 milioane in lume. Totodata, numarul infectarilor cu noul coronavirus crește in Brazilia și India, potrivit unui bilanț realizat de Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Pandemia declansata de noul coronavirus a atins un nou prag psihologic joi, in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate pe plan mondial a depasit 5 milioane, dupa ce rata de infectare a crescut in America Latina, iar situatia a inceput sa se amelioreze in Europa si

- Cazurile globale de COVID-19, confirmate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor organizatiei cu sediu la Geneva, relateaza EFE.Curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu…

- Peste 1,5 milioane de persoane infectate cu COVID-19 s-au vindecat in toata lumea, conform statisticilor World of Meters publicate luni. La ora 12:00, pe glob se inregistrau aproximativ 4,2 milioane de infectari cu noul virus, dintre care 35,75% s-au vindecat (1,5 milioane de persoane). La nivel mondial,…