- Propagarea noului coronavirus se accelereaza in Marea Britanie, contaminarile dublandu-se la fiecare noua zile in Anglia, in pofida restrictiilor locale impuse de guvern, potrivit unui studiu publicat joi, relateaza AFP.

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.016 de cazuri noi și 66 de decese, iar la Terapie Intensiva s-a atins un nou record: 686.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri…

- Alte 1149 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (Romania-1, Marea Britanie-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 64 424 cazuri.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca depinde de fiecare cetatean in parte si de respectarea regulilor de protectie sanitara pentru a avea in Romania o crestere limitata a cazurilor noi de COVID-19 si nu una exponentiala. ‘Tin sa mentionez in continuare trendul ascendent pe care ne aflam.…

- Record dupa record astazi, 2 octombrie 2020, cel mai mare numar de cazuri noi de infectari cu Covid-19 de la debutul pandemiei in Romania (2343) și cel mai mare numar de pacienți infectați la ATI: 571. Aceasta creștere o pun specialiști pe seama deschiderii școlilor. Trendul va fi unul ascendent: așteptam…

- CHIȘINAU, 25 sept – Sputnik. Astazi au fost anunțate 721 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintr-un numar total de 2.621 de teste (primar – 2.440 si repetat – 171). Cinci cazuri sunt de import (Ucraina-1, Emiratele Arabe Unite-1, Italia-1, Spania-1, Marea Britanie-1). Ministerul…

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat vineri autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Un numar total de 313.798 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 in Marea Britanie, 270.971 dintre acestea in Anglia, echivalentul a doar 0,5- din populatia regatului. Cu toate acestea, un studiu care a testat peste 100.000 de indivizi pe teritoriul Angliei in scopul detectarii prezentei…