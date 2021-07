Stiri pe aceeasi tema

- Noul prag arata ca numarul deceselor inregistrate asociate COVID-19 a crescut de la trei la patru milioane in mai putin de trei luni.Circa 185 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel mondial, potrivit datelor publicate.Cu toate acestea, expertii considera…

- Romania alaturi de Franța au cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana in primul trimestru al anului 2021, conform Eurostat. Franța a inregistrat un deficit de minus 11 miliarde de euro, iar Romania un deficit de minus trei miliarde de euro, iar urmatoarele doua țari in clasament sunt…

- Țarile care au raportat cel mai mare numar total de cazuri sunt Statele Unite (33.541.967), India (29.935.221), Brazilia (17.927.928), Franța (5.819.088), Turcia (5.370.299), Rusia (5.255 .214), Regatul Unit (4.646.068), Argentina (4.268.789) și Italia (4.252.976). Columbia (3.945.166), Spania (3.757.442),…

- Liderii celor mai avansate economii ale lunii - Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia și Japonia – se intrunesc intre 11 și 13 iunie in Cornwall, Marea Britanie, pentru adiscuta aspecte legate de pandemia COVID-19, vaccinuri, probleme de mediu, relația cu Rusia și China…

- Evolutia COVID-19 la nivel mondial in ultimele opt zile si pe saptamani: peste 173.000.000 de cazuri si peste 3.700.000 decese, pana la 7 iunie 2021La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 2.952.211 de la 170.377.345 cazuri in 31 mai, la 173.329.556 cazuri in…

- Țara a comandat 50 de milioane de doze de vaccin, a anunțat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.Anunțul privind autorizarea vaccinului rusesc vine in contextul in care campania de imunizare a incetinit din cauza lipsei serurilor. De aceea, autoritațile sanitare au decis ca rapelul pentru vaccinul…

- Țara a comandat 50 de milioane de doze de vaccin, a anunțat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.Anunțul privind autorizarea vaccinului rusesc vine in contextul in care campania de imunizare a incetinit din cauza lipsei serurilor. De aceea, autoritațile sanitare au decis ca rapelul pentru vaccinul…

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu Covid din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf, informeaza news.ro . Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters. Pana acum,…