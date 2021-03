Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 5 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 820.931 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 752.234 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la tribuna ICCJ: anunța schimbarea legilor justiției…

- Pana astazi, 3 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice In…

- Specialiștii spun ca este foarte important ca toata populația sa fie imunizata anticoronavirus, in caz contrar apar alte tulpinii mult mai periculoase, care pot scadea și eficacitatea vaccinurilor, dar și a tratamentelor folosite in vindecarea COVID-19.In plus, toate aceste tulpini care pot aparea,…

- Creste ingrijorarea in Israel din cauza inmultirii cazurilor de COVID la copiii cu varste de sub doi ani. Multi dintre ei fac forme grave, iar autoritatile pun aceasta evolutie si pe seama raspandirii variantei britanice a coronavirusului. Datele Ministerului Sanatatii arata ca in noiembrie anul trecut…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a stabilit luni la nivelul „foarte ridicat” riscul pe care-l implica pentru statele Uniunii Europene raspandirea variantelor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 si a cerut mentinerea si inasprirea restrictiilor antiepidemice,…

- Chișinau ramane in continuare in alerta epidemiologica sporita, dupa ce saptamana trecuta s-a inregistrat o creștere lenta a numarului de cazuri noi de Covid. Specialiștii prognozeaza o creștere semnificativa in timpul apropiat. Ultimele date despre situația epidemiologica din Chișinau a fost prezentata…