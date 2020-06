Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce Gabriela Firea a dezvaluit care este numarul bucureștenilor care au fost depistați cu Covid-19 in urma campaniei de testare pe care a inițiat-o in Capitala.„Doar 4 din 4600 de persoane testate sunt bolnave. Testare facuta cu aparatura…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 151 de noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: Pana astazi, 30 mai, in Romania, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- 18.791 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus in Romania 12.629 persoane au fost declarate vindecate si externate Totodata, pana acum, 1229 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID 19 au decedat De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, luni dimineața, ca au fost raportate trei noi decese cauzate de boala COVID-19. Trei persoane au murit din cauza infecției cu Bilanțul deceselor in Romania ajunge la 1.188, dupa cum urmeaza:Deces 1186 Femeie, 75 ani, județ Iași.Data confirmare: 23.05.2020.Data…

- 13.05.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus a ajuns in Romania la 16.002 , in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 224 de cazuri noi, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 7.961 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inregistrarea a trei noi decese ale unor persoane din Romania infectate cu noul tip de coronavirus. Doua dintre victime sunt din cel mai vestic județ al țarii.

- Pana la aceasta data, 13 aprilie, la nivel național, au fost prelucrate 67.204 de teste. Fața de ieri, 12 aprilie, au fost prelucrate 4876 de teste noi.Citește și: Somajul tehnic fortat, intre fantezie si realitate: Orban risca sa ajunga Boc 2 (surse) Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese cauzate de COVID-19. Bilantul deceselor in Romania ajunge astfel la 107. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș.…