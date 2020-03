Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul cazurilor de coronavirus din Romania a ajuns in aceasta seara la 28. Trei noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate marți seara. Este vorba despre trei pacienți din Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri…

- Autoritațile au confirmat apariția a doua noi cazuri de coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de o femeie de 73 de ani din Buzau și un barbat de 60 de ani din București. Numarul pacienților romani infectați cu coronavirus a ajuns la 17.

- Din 15 cazuri confirmate cu coronavirus, 5 persoane sunt vindecate Cele 10 persoane infectate cu coronavirus care sunt internate acum în spitale din tara noastra au o stare generala de sanatate buna, iar pacientii în vârsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie,…

- Activitatile cu mai mult 1.000 de persoane vor fi interzise incepand de duminica, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat. Acesta a mai precizat ca au fost stabilite si criteriile pe baza carora poate fi decisa suspendarea cursurilor, daca si aici vor aparea cazuri de coronavirus....

- Șase persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, 38 se afla in carantina și alte 11.311 sunt in izolare la domiciliu. De asemenea, cei doi romani infectați pe nava Diamond Princess s-au vindecat.