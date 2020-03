Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 168 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana in prezent in Romania, a informat luni Grupul de Comunicare Strategica. ‘Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, inca 16 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. „Astazi au fost confirmate 16 cazuri noi, dupa cum urmeaza: 4 cazuri in Bucuresti, 4 in Arad, 3 in Brasov, 2 in Braila si cate 1 caz in Constanta, Teleorman si Iasi. Toate persoanele nou confirmate…

- (UPDATE, ora 18:30) Creste numarul cazurilor de infectari cu coronavirus confirmate in Romania. O femeie de 26 de ani Bucuresti este cel mai recent caz confirmat de coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Femeia se afla in autoizolare din 9 martie, iar in prezent este internata la Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat vineri existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele cinci cazuri de imbolnavire sunt confirmate in București, la „Matei Balș”. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64. Grupul de Comunicare Strategica a declarat ca s-au inregistrat…

- Cu cateva minute in urma a fost confirmat cel de- al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi care a intrat in contact cu un caz confirmat in Varșovia – Polonia. Acesta era in autoizolare din data de 9…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Inca 3 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara, in Romania. Numarul total la nivel național a ajuns la 28 de cazuri, potrivit datelor oficiale, oferite de Grupul de Comunicare Strategica. Doar marți, 10 martie, au fost confirmate 11 cazuri, 8 in București și 3…

- Grupul de Comunicare Strategica: Informare de presa privind cazurile 16 si 17 confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 16 In urma depistarii unui pacient al Spitalului de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti ca fiind pozitiv la virusul COVID ndash; 19 coronavirus , facem urmatoarele precizari:Barbatul…