- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.247 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 41 la București, 7 la Iași, 6 la Craiova, 6 la…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- Bilantul deceselor persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 12, Grupul de Comunicare Strategica anuntand marti seara, alte doua decese, o femeie de 64 de ani, din judetul Suceava si un barbat de 74 de ani din judetul Ialomita, De asemenea, a precizat ca la precedentul bilant, decesul indicat…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Romania a ajuns luni la 576 de cazuri dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 143 cazuri. La ATI, in acest moment, sunt internati 15 pacienti, dintre care 7 in stare grava. Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns miercuri seara la 260 dupa ce in ultimele ore au fost confirmate alte 14 de cazuri noi. Reamintim ca miercuri dimineata fusesera confirmate 29 de cazuri de infectie cu noul tip de coronavirus. „De la ultima informare, au fost confirmate …

- Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 222, dupa ce alte 33 de cazuri au fost confirmate in ultimele ore. In total, marti au fost confirmate un numar record de 49 de cazuri noi. 26 de cazuri sunt din Bucuresti, iar 22 sunt contacti directi ai politistului internat…

- (UPDATE, ora 18:30) Creste numarul cazurilor de infectari cu coronavirus confirmate in Romania. O femeie de 26 de ani Bucuresti este cel mai recent caz confirmat de coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Femeia se afla in autoizolare din 9 martie, iar in prezent este internata la Spitalul…