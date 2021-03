Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta in municipiul Bucuresti a urcat sambata la 3,12 la mia de locuitori, fata de 3,05 in ziua precedenta, cand capitala a intrat in zona rosie, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In scenariul rosu se mai afla judetele Brasov, cu o incidenta de 3,20 cazuri de infectari cu…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,71 cazuri la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,76 la mia de locuitori, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In zona rosie se mai…

- Datele valabile pentru data de 7 ianuarie ne aratau ca județul Ilfov se afla in topul listei cu o incidența de 4,11/1000 de locuitori. Lucrurile nu stateau foarte bine nici in București (3,66/1000 locuitori), Timiș (3,44/1000 locuitori), Cluj (3,24/1000 locuitori), Constanța (2,88/ 1000 locuitori) sau…

- Ieri, județul Ilfov se afla in topul listei cu o incidența de 4,12/1000 de locuitori. Cifre ingrijoratoare se raportasera și in București (3,62/1000 locuitori), Timiș (3,31/1000 locuitori), Cluj (3,09/1000 locuitori), Constanța (2,87/locuitori) și Brașov (2,57/1000 locuitori).

- Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). La nivelul județului Cluj, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, s-au inregistrat 25.956 cazuri de coronavirus.Conform…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat ieri, 10 decembrie 2020, Hotararea nr. 62. Modificarile cuprinse in noua hotarare vizeaza trecerea localitații…

- Situația epidemiologica din Capitala Romaniei se agraveaza in fiecare zi. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns in municipiul București la 7,04 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore in Capitala au fost inregistrate 1867 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, in condițiile in care…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 7 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 517.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). La nivelul județului Cluj, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, au fost inregistrate 23.822 cazuri de…