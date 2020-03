Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus din Austria a depasit joi 2.000 si continua sa creasca cu un ritm de doua cifre, chiar daca deplasarile sunt restrictionate iar oamenii stau acasa, potrivit autoritatilor, care au anuntat ca vor extinde controalele la granite, transmite Reuters, potrivit news.ro.In…

- Austria introduce controale la granita cu Germania la miezul noptii de miercuri spre joi, au declarat responsabili austrieci, citati de Reuters si postul ORF, citate de Agerpres. 'Controalele la granita cu Germania vor fi introduse azi la miezul noptii', a afirmat guvernatorul landului Vorarlberg,…

- Numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in Spania a depasit 10.000, iar cel al deceselor cauzate de acest coronavirus a ajuns la 491, a anuntat marti seful Centrului de alerte si urgente sanitare spaniol, Fernando Sinon, transmit EFE, Reuters si AFP potrivit Agerpres. Oficialitatea spaniola…

- Numarul total al cazurilor de infectie cu noul coronavirus in Spania a urcat luni la 8.744, dintre care aproape 1.000 in ultimele 24 de ore, a anuntat Fernando Simon, seful Centrului national de alerta sanitara, potrivit Reuters si AFP. Numarul deceselor cauzate de epidemia COVID-19 a ajuns la 297.…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a murit in Viena dupa ce a contractat noul coronavirus, acesta fiind primul deces inregistrat in Austria in cadrul epidemiei cu raspandire rapida, au anuntat joi autoritatile din capitala, citate de Reuters.

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. China continentala a confirmat…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus a depasit vineri pragul de 100.000 la nivel global, transmit agentiile de presa Reuters si AFP, care au centralizat date guvernamentale oficiale.La nivel global, au fost contaminate 100.002 persoane, iar 3.407 au decedat, scrie AFP, citand…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…