Numărul cazurilor de coronavirus a ajuns la 14 în Thailanda. Încă şase persoane au fost infectate Kanchanapimai a afirmat ca probele de laborator au fost pozitive in cazul celor sase persoane, insa se asteapta inca o confirmare oficiala.



Thailanda este tara cu cel mai mare numar de oameni infectati, dupa China - tara de origine a focarului -, precum si destinatia principala a turistilor chinezi in regiune.



Conform ziarului China Business News, aproximativ 20.000 de chinezi din Wuhan, unde a aparut noul coronavirus, au ajuns in Thailanda cu avionul intre 30 decembrie, cand a fost raportat primul caz, si 22 ianuarie, cand au fost anulate calatoriile din respectivul oras,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din landul Bavaria, relateaza Deutsche Welle.Germania este a doua țara europeana, dupa Franța, in care sunt depistate cazuri de infecție cu noul coronavirus. Pacientul diagnosticat cu infecția pulmonara in raionul Starnberg,…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa. Pacientul este in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de Biroul…

- Un nou virus care provoaca pneumonie a fost de curand identificat in China. Mai multe cazuri de persoane care au contactat acest virus, un tip de coronavirus, s-au inregistrat in China, dar și in alte țari . Recent, au fost anunțate cazuri cu aceeași infecția in Statele Unite, Thailanda, Australia,…

- Bursele internaționale au resimțit temerile investiorilor legate de raspandirea rapida a coronavirusului chinez, inregistrand scaderi, luni. Potrivit oficialilor chinezi, numarul morților a crescut la 81, incepand de luni, cu peste 2.860 de persoane infectate. Un al cincilea caz in Statele Unite…

- Cazuri de infecție cucoronavirus au fost confirmate in mai mult de 10 țari. Numarul deceselorprovocate de virus a ajuns in China la 81 de persoane și peste 2700 de persoaneinfectate au fost inregistrate pana acum, scrie AljazeeraEnglish. Cazuri de coronavirus au fostconfirmate in Europa, America de…

- Bilantul epidemiei de infectari cu coronavirus, un virus din familia SARS (Sindromul Acut Respirator Sever), a ajuns la 2.744 de cazuri confirmate in China, unde s-au inregistrat 80 de decese de la inceputul raspandirii sale, in decembrie, pornind din orasul chinez Wuhan. Lista tarilor si teritoriilor…

- Oficialii chinezi au anunțat ca numarul persoanelor ucise de coronavirus a sarit de 80, duminica.Viteza cu care se raspandește coronavirusul este amețitoare, iar numarul victimelor crește de la zi la zi, estimarea fiind ca fiecare bolnav infecteaza alte doua, trei persoane. Din acest motiv, chinezii…

- Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters și preluata de news.roVezi și: TEORIA conform careia CARNEA DE ȘARPE este sursa coronavirusului ucigaș din China este desființata de specialiști Virusul,…