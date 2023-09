Numărul cazurilor de cancer a crescut alarmant Numarul cazurilor de cancer la persoanele cu virsta intre 14 și 49 de ani a crescut la nivel mondial cu aproape 80% in trei decenii. Se estimeaza ca numarul deceselor la aceasta categorie de virsta va creste cu 21% in urmatorii sapte ani, scrie jurnal.md. Un studiu amplu, publicat in revista medicala BMJ Oncology, care a evaluat 29 de tipuri de cancer din 204 tari, arata ca numarul persoanelor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

