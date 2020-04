Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 80 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in judetul Giurgiu pana joi, 16 aprilie, cu cinci cazuri mai multe fata de raportarea din ziua precedenta, se arata intr-un comunicat de presa emis joi de Institutia Prefectului Judetului Giurgiu."Situatia epidemiologica…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe cazuri sunt in județul Suceava, urmat de București și Neamț.

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, in Romania au fost plasate in carantina institutionalizata 1.998 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.

- Pana vineri, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la Caraș-Severin,…

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns miercuri la 399 (227 de barbati si 172 de femei), in crestere cu 20 fata de ziua anterioara, a anuntat miercuri celula guvernamentala de criza de la Sofia, transmite novinite.com. In spitalele bulgare sunt internati in prezent 146 pacienti…

- Autoritațile au anunțat alte cinci cazuri de infecție cu coronavirus, sambata. Caz 117 este al unei femei de 43 ani din Vaslui, venita din Italia, aflata in carantina la Arad, care va fi internata la...

- In vreme ce vorbim oficial despre o pandemie globala de coronavirus, iar Italia ia masuri drastice și va avea deschise doar farmaciile și supermarketurile, in Romania statisticile legate de numarul de oameni infectati se modifica de la o ora la alta.