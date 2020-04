Numărul cazurilor creşte de la o zi la alta în Iași. 25 de bolnavi COVID confirmaţi ieri Inca 25 de ieseni au fost confirmati ieri cu infectia cu noul coronavirus, numarul total fiind de 101 pacienti. In acelasi timp, la acelasi spital urmeaza ca in aceste zile sa fie transferati alti bolnavi din Regiunea de Nord-Est. „Vom primi din teritoriu, de la spitalele unde deja nu mai exista locuri pentru bolnavii COVID 19, bineinteles in limita capacitatii pe care o avem. Urmeaza sa fie, asadar, internati, 30 de pacienti cu SARS-CoV2 de la Neamt. Co (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

30 de pacienți confirmați cu COVID-19, din Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, vor fi transferați, joi, la Iași.

