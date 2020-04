Stiri pe aceeasi tema

- Ingineri britanici si germani au reusit sa realizeze, in mai putin de o saptamana, un dispozitiv care le permite pacientilor infectati cu coronavirus sa fie tratati in afara unitatilor de terapie intensiva (ATI) ale spitalelor, a anuntat luni University College London, (UCL) informeaza agentia EFE.Aparatul,…

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului. Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record. In Rusia, numarul total al cazurilor de imbolnavire cu coronavirus…

- Coreea de Sud a raportat o usoara crestere, cu 84 de noi cazuri de COVID-19 inregistrate luni, potrivit cifrelor comunicate marti de autoritati, informeaza DPA potrivit Agerpres. Acest cel mai recent bilant vine dupa tendinta descendenta in numarul noilor infectari din ultimele zile.Explicatia…

- In București au fost confirmate alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba despre persoane care au intrat in contact cu fostul ofițer MAI. In Romania, numarul persoanelor testate pozitiv la Covid-16 a ajuns la 64. The post Coronavirus, 13 martie. Situatia actualizata a cazurilor din…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa patru zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, relateaza Mediafax. China continentala a confirmat…

- In contextul epidemiologic actual, al expansiunii la nivel european a imbolnavirilor cu coronavirus COVID-19 și apariției cazurilor de infecție cu COVID -19 pe teritoriul național, Direcția de Sanatate Publica Alba avertizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu ca daca nu respecta aceasta masura…

- Italia a anuntat ca pe teritoriul tarii au fost confirmate 889 de cazuri de infectare cu Covid-19, dintre care 400 fara simptome, in timp ce in Spania numarul imbolnavirilor a depasit 40.