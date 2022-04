Numărul cazurilor active de COVID și al infectărilor noi scade în Alba. S-a înregistrat un deces. Situația pe fiecare localitate Numarul cazurilor active de COVID și al infectarilor noi scade in Alba. S-a inregistrat un deces. Situația pe fiecare localitate DSP Alba a anunțat sambata ca in județ s-au inregistrat 12 noi infectari cu Sars-COV, in ultimele 24 de ore. La nivelul județului, numarul cazurilor active a scazut la 447 (fața de 499 cu o zi in urma), ceea ce inseamna o incidența de 1,2 la mia de locuitori. O femeie de 83 de ani, […] Citește Numarul cazurilor active de COVID și al infectarilor noi scade in Alba. S-a inregistrat un deces. Situația pe fiecare localitate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

