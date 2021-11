Numărul bugetarilor este în scădere. Liber la angajări Numarul angajaților de la stat a scazut. O analiza a Ministerului Finanțelor arata ca intr-un an numarul posturilor ocupate s-a redus simțitor. Mai exact, in septembrie erau ocupate cu 20.000 de posturi mai puțin decat in luna februarie. In prezent, la stat sunt 1,23 de milioane de angajați. Scaderea numarului de posturi vine in contextul in care Guvernul Orban a stopat angajarile pe durata starii de alerta, masura continuata și in guvernarea Cițu. Pentru a remedia problema, premierul Nicolae Ciuca a dat deja o ordonanța care permite organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

