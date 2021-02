Numărul bicicletelor fixe pentru exerciții ajunse în service pentru reparații s-a triplat anul trecut Bicicletele fixe pentru exercitii au inregistrat cea mai spectaculoasa crestere a intrarilor in service, in 2020, respectiv de 192% fata de anul precedent, in timp ce la polul opus se situeaza categoria produselor de navigatie auto GPS, cu o scadere de 40%, de la an la an, conform datelor centralizate de o companie specializata in servicii de consultanta, diagnosticare si remediere rapida a defectiunilor. „Anul trecut a fost un an altfel, in care am gatit mai mult, am facut curatenie mai des, am petrecut mai mult timp pe internet, laptop si telefon, am inceput proiecte DIY sau am urmarit programe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bicicletele fixe pentru exercitii au inregistrat cea mai spectaculoasa crestere a intrarilor in service, in 2020, respectiv de 192% fata de anul precedent, in timp ce la polul opus se situeaza categoria produselor de navigatie auto GPS, cu o scadere de 40%, de la an la an, conform datelor centralizate…

- Bicicletele fixe pentru exercitii au inregistrat cea mai spectaculoasa crestere a intrarilor in service, in 2020, respectiv de 192% fata de anul precedent, in timp ce la polul opus se situeaza categoria produselor de navigatie auto GPS, cu o scadere de 40%, de la an la an, conform datelor centralizate…

- In 2020, sanatatea a fost o prioritate pentru romani. Pe fondul pandemiei, Rețeaua de sanatate REGINA MARIA a inregistrat o creștere pe segmentul de abonamente medicale corporate și individuale atat ca numar, cat și ca valoare.

- Arabia Saudita a inchis joi pentru cel putin zece zile cinematografele, restaurantele, cafenele si alte locuri de divertisment, inasprind restrictiile in vigoare, dupa o crestere a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Bogatul regat din Golf a suspendat "toate activitatile…

- Potrivit comunicatului INS , cel mai mare salariul mediu nominal net, de 8.273 de lei, s-a inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), iar cel mai mic - in hoteluri si restaurante (1.668 lei).”In luna noiembrie 2020, in majoritatea…

- Cargus, al doilea mare jucator de pe piața de curierat din Romania, cunoscut in trecut ca Urgent Cargus, se așteapta ca, in 2021, volumele sa creasca cu peste 28% pe segmentul B2C (Business to Consumer), datorita comerțului electronic, a declarat...

- Vanzarile online de alimente au crescut cu 400% din martie pana acum, iar cele ale produselor de sport si fitness, cu 250%, potrivit unui studiu realizat de VTEX in 40 de tari, inclusiv Romania, si remis, luni, AGERPRES. Cea mai mare crestere in vanzarile online a avut-o categoria produselor alimentare.…

- Franta a înregistrat o crestere economica de 18,7% în trimestrul al treilea din 2020, comparativ cu trimestrul precedent, dar valoarea PIB-ului este în scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut, informeaza cotidianul Le Figaro. Institutul National pentru Statistica si Studii…