Numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut, în aprilie, la 169.690, pentru care s-au plătit 44,6 mil. lei Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna aprilie, de 169.690, in scadere cu 2.467 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.875), Bacau (9.274) si Buzau (8.204), iar cei mai putini in Bucuresti (230) si in judetele Ilfov (958) si Timis (1.376). Suma medie platita in aprilie de statul roman beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost de 262,93 lei, iar suma totala platita s-a ridicat la 44,616 milioane de lei. La… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

