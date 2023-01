Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in decembrie 2022, de 163.789, cu 4.064 mai multi fata de luna anterioara. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.109), Bacau ((9.202), Teleorman (7.772) si Buzau (7.771), iar cei […] The post Numarul beneficiarilor de ajutor social a crescut in decembrie. Cei mai mulți in Dolj, Bacau și Teleorman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .