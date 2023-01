Numărul autorizațiilor în construcții a scăzut In anul trecut, au fost eliberate 3394 de autorizații de construire pentru cladiri rezidențiale și nerezidențiale, cifra fiind in scadere cu 17,6% fața de anul precedent. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistica (BNS), transmite Moldpres. In municipiul Chișinau, in 2022 au fost eliberate cu 572 de autorizații pentru construirea cladirilor rezidențiale mai puțin, ceea ce semnif Citeste articolul mai departe pe noi.md…

